Лавин — об Уэстбруке: ад — пытаться защищаться против него

31-летний звёздный атакующий защитник Зак Лавин, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз», высказался о звёздном защитнике Расселле Уэстбруке, завершившем карьеру.

— В прошлом году ты играл с Расселлом Уэстбруком. Он завершил карьеру сейчас. Каково это было — играть с ним? И что ты думаешь о его карьере в целом, о человеке, которого, кажется, всеобъемлюще любят в баскетбольном мире?

— Расс — один из лучших людей, которых я встречал. На площадке и за её пределами. У этого чувака энергия, которой вы никогда не видели, и я играл против него. Я пришёл в лигу в 2014 году, а несколько лет спустя, он стал MVP. Это был ад — пытаться защищаться против него, когда я был моложе, особенно когда мне было 19-20 лет, а он шёл прямо на тебя. У нас было много разговоров, мы тренировались вместе и играли. Но Расс — один из моих хороших друзей. Снимаю шляпу перед ним за адскую карьеру. Ему ещё было что дать баскетболу. Он мог продолжать играть, но я рад, что он ушёл на своих условиях, потому что не всем это удаётся, — приводит слова Лавина Clutch Points.