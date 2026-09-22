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«Просто потрясающе». Квитковских — о болельщиках на Суперкубке Единой лиги

«Просто потрясающе». Квитковских — о болельщиках на Суперкубке Единой лиги
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25-летний российский форвард Антон Квитковских, выступающий за команду «Локомотив-Кубань», оценил поддержку фанатов краснодарского коллектива после поражения в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 в матче с «Анадолу Эфес» (82:88).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

— Что можешь сказать о болельщиках, которые течение всего Суперкубка поддерживали вас с трибун?
— Это просто потрясающе. Огромное им спасибо. Болельщиков было действительно много. И вот этот заряд в начале [финальной] игры, когда они начинали заводить нас… Очень здорово, мы это ощущали и даже обсуждали эти моменты. Поэтому ещё раз огромное спасибо и до скорых новых встреч, — приводит слова Квитковских пресс-служба команды.

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