«Просто потрясающе». Квитковских — о болельщиках на Суперкубке Единой лиги

25-летний российский форвард Антон Квитковских, выступающий за команду «Локомотив-Кубань», оценил поддержку фанатов краснодарского коллектива после поражения в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 в матче с «Анадолу Эфес» (82:88).

— Что можешь сказать о болельщиках, которые течение всего Суперкубка поддерживали вас с трибун?

— Это просто потрясающе. Огромное им спасибо. Болельщиков было действительно много. И вот этот заряд в начале [финальной] игры, когда они начинали заводить нас… Очень здорово, мы это ощущали и даже обсуждали эти моменты. Поэтому ещё раз огромное спасибо и до скорых новых встреч, — приводит слова Квитковских пресс-служба команды.