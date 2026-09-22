Чемпион Единой лиги Иван Лазарев выделил главные качества обновлённого «Локомотива-Кубань»

Чемпион Единой лиги ВТБ Иван Лазарев высказался о форме «Локомотива-Кубань» после Суперкубка, где краснодарцы заняли второе место.

— Президент ЦСКА Андрей Ватутин называл «Локо» одним из фаворитов сезона на бумаге. Кубанцы подтвердили этот статус?

— Вы знаете, бумага и реальность иногда очень сильно отличаются. Но, судя по предсезонке, у них подобрался очень плотный коллектив, с хорошим балансом и глубиной. И ведь все подходят под стиль «Локомотива». Быстрые, попадающие, так сказать. Активные и габаритные. У них постоянные замены, те, кто выходят, усиливают игру.

И ведь Кубань доигрывала Суперкубок без Маркоса Найта, не было нашего дарования Всеволода Ищенко и ряда новичков. На данном этапе ожидания с реальностью сходятся. Посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Лазарева «Российская Газета».