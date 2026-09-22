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Чемпион Единой лиги Иван Лазарев выделил главные качества обновлённого «Локомотива-Кубань»

Чемпион Единой лиги Иван Лазарев выделил главные качества обновлённого «Локомотива-Кубань»
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Чемпион Единой лиги ВТБ Иван Лазарев высказался о форме «Локомотива-Кубань» после Суперкубка, где краснодарцы заняли второе место.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

— Президент ЦСКА Андрей Ватутин называл «Локо» одним из фаворитов сезона на бумаге. Кубанцы подтвердили этот статус?
— Вы знаете, бумага и реальность иногда очень сильно отличаются. Но, судя по предсезонке, у них подобрался очень плотный коллектив, с хорошим балансом и глубиной. И ведь все подходят под стиль «Локомотива». Быстрые, попадающие, так сказать. Активные и габаритные. У них постоянные замены, те, кто выходят, усиливают игру.

И ведь Кубань доигрывала Суперкубок без Маркоса Найта, не было нашего дарования Всеволода Ищенко и ряда новичков. На данном этапе ожидания с реальностью сходятся. Посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Лазарева «Российская Газета».

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