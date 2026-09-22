«Скоро только кошки родятся». Медведев — о задачах «Зенита» в сезоне-2026/2027

Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах команды в сезоне-2026/2027.

— Команда и клуб значительно обновились. Какая в связи с этим будет стоять задача перед командой и не рассматриваете ли этот сезон как переходный?

— Мы не утописты и отдаём себе отчёт, что скоро только кошки родятся. Понимаем, что для построения сыгранной, слаженной, чемпионской команды требуется время, но у нас сохранился костяк, а строительство команды-победительницы не ограничивается предсезонным периодом и продолжится до самого начала игр на вылет. Важно пройти этот этап последовательно, не снижая требований к качеству работы и результатам.

В «Зените» каждый сезон начинается с высоких спортивных задач. Обновление состава и тренерского штаба не меняет нашего отношения к результату. Перед командой стоят полноценные задачи во всех турнирах, в которых она участвует. У неё всегда высшая цель — побеждать и в чемпионате Единой лиги ВТБ, и во втором сезоне Winline Ваsket Cup. Тем более что мы попали в одну группу с ЦСКА.

— Новый сезон — новые задачи. Какую игру хотелось бы видеть в исполнении команды?

— Команда будет показывать ту игру, которую поставит главный тренер, но, конечно, «Зенит» — это про современный, интенсивный и содержательный баскетбол. Зрители должны чувствовать, что игроки полностью отдаются игре и представляют клуб из Санкт-Петербурга с честью и достоинством, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».