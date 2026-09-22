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Капитан «Зенита» Пойтресс не участвовал в тренировке за три дня до начала сезона ЕЛ

Капитан «Зенита» Пойтресс не участвовал в тренировке за три дня до начала сезона ЕЛ
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33-летний американский центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Алекс Пойтресс не принимал участия в открытой тренировке санкт-петербургского клуба за три дня до начала регулярного чемпионата сезона-2026/2027, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Нюхин.

Капитан сине-бело-голубых наблюдал за работой своих партнёров со скамейки. 25 сентября «Зенит» сыграет с «Уралмашем» в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги.

На прошлой неделе санкт-петербургский коллектив принимал участие в Суперкубке-2026, где занял третье место в группе В, а в матче за пятое место уступил клубу из Боснии и Герцеговины «Игокеа», став единственной командой, не одержавшей ни одной победы.

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