Капитан «Зенита» Пойтресс не участвовал в тренировке за три дня до начала сезона ЕЛ

33-летний американский центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Алекс Пойтресс не принимал участия в открытой тренировке санкт-петербургского клуба за три дня до начала регулярного чемпионата сезона-2026/2027, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Нюхин.

Капитан сине-бело-голубых наблюдал за работой своих партнёров со скамейки. 25 сентября «Зенит» сыграет с «Уралмашем» в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги.

На прошлой неделе санкт-петербургский коллектив принимал участие в Суперкубке-2026, где занял третье место в группе В, а в матче за пятое место уступил клубу из Боснии и Герцеговины «Игокеа», став единственной командой, не одержавшей ни одной победы.