Чемпион Единой лиги ответил, не скажется ли нехватка новичков на форме ЦСКА в новом сезоне

Чемпион Единой лиги ВТБ Иван Лазарев отреагировал на состав действующего чемпиона ЦСКА.

— Армейцы в третий сезон идут практически одним составом. Это хорошо или плохо?

— Если брать ту же бумагу, я вижу, что УНИКС, «Локо» и «Зенит» усилились, а ЦСКА остался на том же высоком уровне, на котором был. Подписали только одного новичка, Кирилла Елатонцева. Мне очень нравится, как армейцы работают с составом. У них нет такого, лишь бы сиюминутно закрыть проблемную позицию. Они выжидают и подписывают человека, на которого собираются рассчитывать вдолгую, или не берут вообще никого. ЦСКА — это по-прежнему высокий уровень. Но хватит ли армейцам того класса, который у них есть, этой дисциплины и последовательности на весь сезон, учитывая усиление соперников? Очень интересно.

— Не скажется ли нехватка свежей крови?

— У всего есть свои плюсы и минусы. Если в команде хороший микроклимат, игроки не должны уставать друг от друга. Понятно, что баскетбольная команда — замкнутая структура. Иногда может возникнуть пресыщение. Но я смотрю на ребят и вижу, что они кайфуют. Тот же Елатонцев прибавлял даже в рамках Суперкубка от матча к матчу, — приводит слова Лазарева «Российская газета».