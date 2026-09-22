«Я должен был накрыть тот бросок». Хаджибегович — о поражении в финале Суперкубка ЕЛ

27-летний черногорский центровой Ален Хаджибегович («Локомотив-Кубань») высказался о попадании в символическую сборную Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 и поражении краснодарского клуба в финале турецкому «Анадолу Эфес».

— О чём думал, когда услышал, что тебя вызывают получать награду за попадание в символическую сборную?

— Я никак не мог перестать думать, что мы проиграли в финале. Чувствовал себя очень расстроенным, тем более именно я должен был накрыть тот бросок , который принёс сопернику победу.

— Неужели совсем не рад награде?

— Рад, но считаю, что её заслужили мы все. Без отличной игры всей нашей команды я бы ничего не получил. Эта награда по праву принадлежит каждому, кто выходил на площадку в Суперкубке, — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба команды.

В символическую пятёрку по итогам турнира вошли защитник ЦСКА Мело Тримбл, защитник «Игокеа» Нейт Пьер-Луи, центровой «Зенита» Андрей Мартюк, центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович и форвард УНИКСа Джален Рейнольдс.