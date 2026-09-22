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«Я должен был накрыть тот бросок». Хаджибегович — о поражении в финале Суперкубка ЕЛ

«Я должен был накрыть тот бросок». Хаджибегович — о поражении в финале Суперкубка ЕЛ
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27-летний черногорский центровой Ален Хаджибегович («Локомотив-Кубань») высказался о попадании в символическую сборную Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 и поражении краснодарского клуба в финале турецкому «Анадолу Эфес».

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

— О чём думал, когда услышал, что тебя вызывают получать награду за попадание в символическую сборную?
— Я никак не мог перестать думать, что мы проиграли в финале. Чувствовал себя очень расстроенным, тем более именно я должен был накрыть тот бросок, который принёс сопернику победу.

— Неужели совсем не рад награде?
— Рад, но считаю, что её заслужили мы все. Без отличной игры всей нашей команды я бы ничего не получил. Эта награда по праву принадлежит каждому, кто выходил на площадку в Суперкубке, — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба команды.

В символическую пятёрку по итогам турнира вошли защитник ЦСКА Мело Тримбл, защитник «Игокеа» Нейт Пьер-Луи, центровой «Зенита» Андрей Мартюк, центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович и форвард УНИКСа Джален Рейнольдс.

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