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«Как долго продлится это сочетание?» Инсайдер — о будущем Ирвинга в «Далласе»

«Как долго продлится это сочетание?» Инсайдер — о будущем Ирвинга в «Далласе»
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Баскетбольный инсайдер и журналист Тим Макамэхон высказался о будущем чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».

«Вопрос, который задают по всей лиге: «Как долго?» Как долго продлится это сочетание с Кайри и «Маверикс»? Это не потому, что «Маверикс» не любят Кайри — они любят. Но они строят команду вокруг 19-летнего вундеркинда Купера Флэгга, так что может наступить момент, когда обеим сторонам будет иметь смысл найти претендента, куда мог бы перейти Кайри Ирвинг? Именно такие вещи люди по всей лиге будут отслеживать в преддверии дедлайна обменов», — приводит слова Макмэхона Clutch Points.

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