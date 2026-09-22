Отец Дёмина рассказал, был ли период, когда Егор хотел завершить карьеру профессионала

Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал, был ли у его сына период, когда он хотел завязать с баскетболом.

— Когда вы поняли, что его увлечение баскетболом может перерасти в профессиональную карьеру?

– О профессиональной карьере стали задумываться только лет в 13-14, при переходе из детского в юношеский баскетбол. Когда Егора признали MVP первенства России, к нему сразу стали проявлять интерес всевозможные агенты, звонили из клубов. А у нас тогда и не было мыслей, плана какого-то относительно профессиональной карьеры. Сейчас, будучи директором спортивной школы, я часто общаюсь с родителями и вижу, как они заранее программируют себя на то, что их дети станут профессиональными спортсменами, ждут от них суперрезультатов. С одной стороны, это неплохо, но с другой, не всё идёт по нашему сценарию и не на всё родители могут повлиять. В нашей семье мы относились к успехам Егора спокойно. Для нас было важно, что он любит баскетбол, хочет играть, ну и, конечно, обладает базовыми данными для данного вида спорта. У Егора же изначально была самоотверженная позиция в плане тренировок, отношения к делу, любви к баскетболу и огромное чувство ответственности. Он был абсолютно поглощён игрой.

— Были ли моменты, когда Егор хотел завязать с баскетболом?

– Такого точно не было. Был сложный период в 12-13 лет, сейчас и вспоминать, наверно, уже не стоит. Нам пришлось взять паузу на полгода и освободить его от ударных нагрузок и командных тренировок. Но Егор очень сильно хотел играть в баскетбол и быть в команде, преодолел все сложности и вернулся. Как оказалось, та небольшая пауза только пошла ему на пользу, и он уже в следующем чемпионате России проявил себя на ещё более высоком уровне, — приводит слова Дёмина-старшего Metro.