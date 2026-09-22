«Воодушевлён организацией». Экс-игрок «Торонто» Ванвлит — об обмене Кавая Леонарда

32-летний американский профессиональный баскетболист Фред Ванвлит и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за клуб «Хьюстон Рокетс» на позиции разыгрывающего защитника, высказался о возвращении двукратного чемпиона лиги Кавая Леонарда в «Торонто Рэпторс».

«Ну, слушайте, они не стали хуже. Они не стали хуже, я воодушевлён городом. Воодушевлён организацией. Приятно видеть возвращение в клуб Кавая, они будут чертовски хорошей командой, особенно на Востоке, будут тяжёлым соперником», — приводит слова Ванвлита издание Hoopshype.

Ванвлит выступал за канадский клуб с 2016 по 2023 год и вместе с Каваем в 2019-м стал чемпионом.