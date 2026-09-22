«Важно видеть прогресс». Медведев — о шестом месте «Зенита» в Суперкубке

Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, где команда из Санкт-Петербурга заняла последнее шестое место и ни разу не выиграла.

— В Москве завершился Суперкубок Единой лиги, обладателем которого впервые стала иностранная команда — «Анадолу Эфес». Как оцените выступление «Зенита» на турнире?

— Три поражения — не тот итог, которым можно быть довольными, но главная цель предсезонного турнира — это получение игровой практики перед официальными матчами. Суперкубок Единой лиги является для нас важным этапом подготовки к сезону, команда получила ценный игровой опыт в матчах с «Эфесом», который выиграл трофей, УНИКСа и «Игокеа», с которыми придётся сыграть в течение сезона ещё не один матч.

Впервые со старта предсезонки на площадку вышел Нэйт Мэйсон, после повреждения возвращается в игру [Андре] Роберсон, продолжает набирать очки [Айк] Ирэбу, а [Андрей] Мартюк вошёл в символическую пятёрку Суперкубка, что стало заслуженным индивидуальным признанием. Важно видеть прогресс игроков и понимать, как они взаимодействуют друг с другом под руководством нового тренера. Это предсезонное соревнование, наша основная задача сейчас — подготовиться к регулярному чемпионату, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».