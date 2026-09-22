«Для меня сюрреалистично». Барретт — о возвращении Кавая Леонарда в «Торонто»

26-летний защитник команды НБА «Торонто Рэпторс» Ар Джей Барретт высказался о возвращении двукратного чемпиона лиги Кавая Леонарда в клуб.

«Для меня это сюрреалистично, я был болельщиком «Рэпторс» всю свою жизнь. Я готовился к драфту, когда «Рэпторс» выиграли чемпионство. Так что когда он забил победный бросок против «Филадельфии» [в седьмом матче], я прыгал от радости.

И теперь я прошёл от стадии, когда я был просто болельщиком, до того, что теперь я могу играть с ним, — это будет так особенно. Теперь когда он официально в «Рэпторс», то это было потрясающее чувство. Это круто. Этим летом мне довелось пересечься с ним пару раз. Мы воодушевлены тем, что он приедет сюда», — приводит слова Барретта Yahoo Sports.