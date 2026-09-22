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«Команда Евролиги лучше знает». Хаджибегович — о том, чего не хватило «Локо»

«Команда Евролиги лучше знает». Хаджибегович — о том, чего не хватило «Локо»
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27-летний черногорский центровой Ален Хаджибегович («Локомотив-Кубань») рассказал, чего не хватило краснодарскому коллективу в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, где клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес» со счётом 82:88.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

— Чего не хватило для победы в финале?
— Каких-то небольших деталей, мелочей. И, наверное, опыта. Всё-таки команда Евролиги чуть лучше знает, как надо играть в подобных концовках. Надеюсь, полученный опыт поможет нам в следующих важных матчах, — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба команды.

Черногорец в матче с турецким клубом набрал 11 очков, восемь подборов, один перехват, два блок-шота и три потери.

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