«Команда Евролиги лучше знает». Хаджибегович — о том, чего не хватило «Локо»

27-летний черногорский центровой Ален Хаджибегович («Локомотив-Кубань») рассказал, чего не хватило краснодарскому коллективу в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, где клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес» со счётом 82:88.

— Чего не хватило для победы в финале?

— Каких-то небольших деталей, мелочей. И, наверное, опыта. Всё-таки команда Евролиги чуть лучше знает, как надо играть в подобных концовках. Надеюсь, полученный опыт поможет нам в следующих важных матчах, — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба команды.

Черногорец в матче с турецким клубом набрал 11 очков, восемь подборов, один перехват, два блок-шота и три потери.