Чемпион Евролиги и ЕЛ ответил, можно ли считать выступление «Зенита» в Суперкубке провалом

Чемпион Евролиги и Единой лиги ВТБ Иван Лазарев высказался о выступлении «Зенита» в Суперкубке-2026.

— Понятно, что Суперкубок не тот турнир, по итогам которого надо делать громкие выводы. Но последнее место «Зенита» — это провал?

— В питерский клуб пришёл Душко Иванович. Все знают, что у него очень тяжёлые сборы. Сейчас «Зенит» в физической яме. Но спорт так и работает: ты не можешь быть всё время на подъёме или на спаде. Сейчас ребят немного отпустит, и та работа, которую они проделали, обязательно даст свои плоды. Главное, чтобы у руководства хватило терпения.

А пока я рад, что открываются новые герои. Тот же Саша Щербенёв, который начал получать больше игрового времени. Он полностью оправдывает свои минуты на площадке: забивает, действует очень агрессивно. В общем, сезон обещает быть очень увлекательным. Жду его с нетерпением, — приводит слова Лазарева «Российская газета».