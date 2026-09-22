15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион Евролиги и ЕЛ ответил, можно ли считать выступление «Зенита» в Суперкубке провалом

Чемпион Евролиги и ЕЛ ответил, можно ли считать выступление «Зенита» в Суперкубке провалом
Комментарии

Чемпион Евролиги и Единой лиги ВТБ Иван Лазарев высказался о выступлении «Зенита» в Суперкубке-2026.

— Понятно, что Суперкубок не тот турнир, по итогам которого надо делать громкие выводы. Но последнее место «Зенита» — это провал?
— В питерский клуб пришёл Душко Иванович. Все знают, что у него очень тяжёлые сборы. Сейчас «Зенит» в физической яме. Но спорт так и работает: ты не можешь быть всё время на подъёме или на спаде. Сейчас ребят немного отпустит, и та работа, которую они проделали, обязательно даст свои плоды. Главное, чтобы у руководства хватило терпения.

А пока я рад, что открываются новые герои. Тот же Саша Щербенёв, который начал получать больше игрового времени. Он полностью оправдывает свои минуты на площадке: забивает, действует очень агрессивно. В общем, сезон обещает быть очень увлекательным. Жду его с нетерпением, — приводит слова Лазарева «Российская газета».

Материалы по теме
«Важно видеть прогресс». Медведев — о шестом месте «Зенита» в Суперкубке
«Скоро только кошки родятся». Медведев — о задачах «Зенита» в сезоне-2026/2027
Комментарии