Майкл Портер: все говорят об инвестициях. Разве нам не стоит наслаждаться жизнью сейчас?

28-летний американский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Портер, выступающий за команду «Бруклин Нетс», выразил уверенность в том, что не следует инвестировать свои средства и тратить их сразу для получения удовольствия.

«Все говорят об инвестициях и накоплении денег на будущее. Но мы не знаем, наступит ли оно. 20, 30 и 40 лет — это же расцвет. Так почему бы в этот момент не тратить деньги на образ жизни? Потому что когда нам всем будет 50 и 60 лет, мы будем отдыхать с семьёй и ничего не делать — ну, по крайней мере, я лично. Не знаю, почему люди одержимы инвестированием и мыслями о будущем. Слушайте, разве нам не стоит наслаждаться жизнью сейчас?» — приводит слова Портера портал Basketball Network.