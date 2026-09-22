Трей Янг объяснил уход из «Атланты», приведя в пример Кевина Дюранта

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Трей Янг рассказал, почему решил уйти из «Атланты Хоукс», и привёл в пример опыт Кевина Дюранта в «Оклахома-Сити Тандер». Янг вырос в Оклахоме и видел, как болельщики восприняли уход Дюранта из команды.

«Я понял, что пришло время уходить, и для меня было важно сделать это правильно. Я никогда не хотел превращать это в большую историю. Я вырос в Оклахоме и видел, как на Кевина Дюранта обрушилась критика после его ухода и того, как он это сделал. Я не хотел, чтобы со мной произошло то же самое. Я также видел, как относились к Расселлу Уэстбруку, когда он в итоге покинул «Оклахому».

Поэтому я хотел понять, как именно мне уйти. В НБА никогда не знаешь, как всё сложится. Никогда нельзя исключать, что в будущем я снова окажусь там. Я люблю владельца клуба Тони и всю группу владельцев, у меня очень тёплые чувства ко многим людям в Атланте, поэтому я никогда не хотел уходить в плохих отношениях. Но когда в клубе сменился уже третий генеральный менеджер и пришёл Онси, ты уже не чувствуешь себя настолько комфортно, как раньше. Для меня это тоже не было какой-то большой проблемой… Есть очень много вещей, о которых я расскажу только позже. Иногда лучше просто отпустить ситуацию.

Для меня сейчас главное — оставаться здоровым, хотя я совершенно об этом не переживаю. Прошлый год остался в прошлом, и я готов играть. Я готов вернуться к тому, кем был на протяжении всей карьеры, но при этом выйти на новый уровень. Я всегда стараюсь становиться ещё лучше. И сейчас ничего не изменилось. Смена команды и обстановки даёт мне новое ощущение свежести, и я готов этим воспользоваться. Вокруг меня есть отличные люди, которые помогут мне. Я не могу сделать это один, и сейчас я точно не один… Поэтому я очень этому рад», — сказал Янг в подкасте Майкла Портера-младшего.