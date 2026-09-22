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Егор Дёмин указал, что нужно для максимального успеха в НБА

Егор Дёмин указал, что нужно для максимального успеха в НБА
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Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о тренировочном процессе в межсезонье и важности психологической подготовки.

«Думаю, один из наиболее важных моментов в тренировочном процессе заключается в том, что чем больше успеха добиваешься, тем сложнее продолжать прогрессировать. В некоторых аспектах во время тренировок давление становится ещё сильнее, потому что ты постоянно повышаешь собственные стандарты. Мы всегда стараемся поднимать планку успеха всё выше и выше.

Это касается не только физической стороны — во многом всё зависит и от психологии. Нужно также научиться получать удовольствие от моментов, которые происходят за пределами непосредственно тренировочного процесса. Когда удаётся сочетать всё это, можно добиться максимального успеха», — приводит слова Дёмина Zhibo8 со ссылкой на его выступление в социальных сетях.

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Дёмин показал напульсник с точками над номером:

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