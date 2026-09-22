Экс-игрок НБА Беверли ответил, у какого баскетболиста высочайший IQ

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне разыгрывающий защитник французского клуба «Булазак» американец Патрик Беверли заявил, что из всех спортсменов, с которым играл, считает, что у защитника «Кливленд Кавальерс» соотечественника Джеймса Хардена самый высокий баскетбольный IQ.

«В плане баскетбола, когда речь шла о том, как работать, я никогда не видел, чтобы кто-то в то время тренировался и выкладывался так усердно, как Джеймс. Для меня в этом плане Кавай на первом месте, а Джеймс — на втором.

И что касается баскетбольного IQ, Харден — это самый умный баскетболист, с которым я когда-либо играл за всю свою жизнь», — приводит слова Беверли портал Basketball Network.