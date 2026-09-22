Трей Янг объяснил, почему не добился успеха с «Атлантой Хоукс»

28-летний американский разыгрывающий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» Трей Янг рассказал, чего ему не хватало в «Атланте Хоукс» для успеха в плей-офф.

Янг: У меня в «Атланте» было много отличных игроков и партнёров по команде. Просто… Не знаю. Не знаю, был ли у меня когда-нибудь партнёр, который мог бы вот так стабильно стягивать на себя сдваивания. Понимаешь, о чём я? Очень важно иметь игрока, который способен заставить соперника играть в два против одного. Когда тебя сдваивают, ты отдаёшь передачу, и команда получает ситуацию «четыре на три». Понимаешь? Первые девять лет в лиге именно меня постоянно сдваивали.

Портер: Не думаю, что за всю карьеру у тебя вообще была возможность просто поймать мяч и бросить открытую трёшку.

Янг: Если такое и случалось, то разве что в быстром отрыве или после подбора в нападении, когда партнёры выводили меня на бросок. Но именно этого я сейчас и жду. Люди не думают, что я способен на такое. Ты сам видел, как я играю в роли партнёра по команде. Поэтому это, пожалуй, самое неприятное, что было у меня раньше, и одновременно самое захватывающее сейчас, — рассказал Трей в подкасте Майкла Портера-младшего.