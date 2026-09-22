Легенда «Лейкерс» объяснил, почему Дюрант находится не в одном ряду с Леброном и Карри

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и обладатель награды «Лучший тренер 2008 года НБА» американец Байрон Скотт объяснил, почему не считает, что Кевин Дюрант находится в одном ряду с Леброном Джеймсом и Стефеном Карри.

«Я не думаю, что Кевин в этом ряду. Не со Стефом и Леброном. Не думаю, что у него есть аргументы [для того, чтобы претендовать на попадание в этот ряд]. Я большой фанат Кей Ди. Считаю, что этот парень великолепен. У него тоже была невероятная карьера. По статистическим показателям в лиге он на самом верху. Но я просто думаю, что, когда говоришь о тех двух, их влияние на НБА и в мировом масштабе гораздо больше», — приводит слова Скотта портал Basketball Network.