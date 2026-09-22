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«Жальгирис» объявил бюджет на сезон-2026/2027

«Жальгирис» объявил бюджет на сезон-2026/2027
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БК «Жальгирис» на ежегодной презентации во вторник объявил бюджет на сезон-2026/2027 в размере € 28,8 млн до вычета налогов. Из этой суммы € 19,7 млн клуб направит на зарплаты игроков и персонала, сообщает Basket News.

Президент «Жальгириса» Паулюс Янкунас заявил, что клуб рассчитывает занять по бюджету место между 15-м и 12-м в Евролиге в этом сезоне. В регулярном сезоне клуб планирует получить € 26,8 млн выручки без учёта возможных доходов от плей-офф. В прошлом сезоне «Жальгирис» завершил год с общими расходами € 24,8 млн, включая € 14,5 млн на зарплаты игроков и персонала. Изначально клуб прогнозировал выручку в € 18,8 млн, но в итоге получил около € 24,0 млн.

Расходы «Жальгириса» на сезон-2026/2027:

  • Зарплаты игроков и персонала — € 19,7 млн.
  • Расходы молодёжной команды — € 1,0 млн.
  • Операционные и прочие командные расходы — € 5,5 млн.
  • Общие и административные расходы — € 2,6 млн.
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Новости. Баскетбол