«Это поразительно». Легенда «Лейкерс» рассказал, в чём именно уникальность Леброна

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и обладатель награды «Лучший тренер 2008 года НБА» американец Байрон Скотт высказался в адрес лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» соотечественника Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс тоже изменил игру на своей позиции. При росте в 2,10 метра никто, кроме Мэджика Джонсона, не видел парня, способного контролировать игру так, как он. Леброн просто делал это иначе из-за своих физических данных. Он тот, кто прорывается к кольцу, а ещё делает других игроков лучше. Джеймс — победитель. А чего он добился за пределами площадки? Это поразительно. Леброн известен во всём мире», — приводит слова Скотта портал Basketball Network.