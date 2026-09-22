Тайриз Халибёртон рассказал, как Кевин Дюрант прилетел к нему после разрыва ахилла

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал, как изменилось его отношение к слову «уважение» после разрыва ахилла, который он получил летом 2025 года во время финальной серии НБА.

«После того как я получил травму, я понял, сколько людей действительно интересовались тем, как у меня дела. Не просто спрашивали: «Как ты?» — и шли дальше по своим делам. Они приезжали ко мне, навещали меня и старались узнать, как я себя чувствую. Именно это я больше всего ценю в людях, которых люблю и уважаю. Для меня это действительно важно.

Не знаю, получу ли я когда-нибудь как спортсмен то уважение, которого, по моему мнению, заслуживаю. Наверное, нет. Но я смотрю на это так: на протяжении всей жизни я могу играть в баскетбол лишь ограниченное время. А после завершения карьеры люди всё равно будут спорить обо мне, и в конечном счёте это не будет иметь большого значения, потому что всё зависит от личного мнения и от того, как каждый человек воспринимает баскетбол. Для меня гораздо важнее то, каким человеком я являюсь. Что касается меня как баскетболиста, невозможно нравиться всем. У каждого найдётся претензия к моей игре или к тому, что я делаю. Кто-то скажет, что я недостаточно бросаю, что моя игра выглядит не так, как должна, что я недостаточно хорошо защищаюсь. Да что угодно.

Мне всё равно. Главное, чтобы меня уважали мои партнёры и люди, которые меня окружают. Для меня это гораздо важнее. А те, кто был моими кумирами в детстве, — Кевин Дюрант, Стефен Карри, Леброн Джеймс, можно продолжать список, — я чувствую, что уважают меня. И если эти люди уважают меня как баскетболиста, мне, честно говоря, плевать, что думают остальные. Понимаете, о чём я? Знаю, что это довольно неоднозначный ответ, но именно так я воспринимаю ситуацию.

Если перечислять людей, на которых я равняюсь, то особенно выделю этих троих. Для меня в моём поколении они составляют большую тройку. Когда я получил травму, Кевин прилетел в Индианаполис, чтобы навестить меня. Он был там на Матче всех звёзд, но приехал раньше специально ради встречи со мной. Пришёл ко мне домой, сидел с моей собакой, бросал ей игрушку — просто хотел узнать, как я. Тогда я подумал: «Всё, мы теперь навсегда друзья».

Леброн и Стефен тоже звонили мне и интересовались, как я. Когда я заболел опоясывающим лишаём и рассказал, через что прохожу, они оба позвонили мне. Во время финальной серии я получил от Леброна столько голосовых сообщений — это было просто невероятно. Для меня эти трое и есть большая тройка. Поэтому когда они проявляют ко мне такое отношение, я думаю: что ещё может иметь значение в мире баскетбола?» — рассказал Халибёртон в подкасте Boardroom Talks.