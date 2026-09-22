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«Никогда не был так близок с любым другим игроком». Дуэйн Уэйд — о Юдонисе Хаслеме

«Никогда не был так близок с любым другим игроком». Дуэйн Уэйд — о Юдонисе Хаслеме
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44-летний член Зала славы баскетбола, а также трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд объяснил, почему считает соотечественника Юдониса Хаслема своим любимым товарищем по команде.

«Юдонис Хаслем. Когда у тебя есть кто-то, кто прикроет твою спину на баскетбольной площадке, ты можешь позволить себе высказываться немного смелее. Если кто-то идёт на тебя, ты знаешь, что этот парень будет рядом. Не обязательно, чтобы он лез в драку.

Хаслем также был готов пожертвовать собой ради тебя, ставить заслоны, делать все эти мелочи. С этой точки зрения Юдонис всегда останется моим любимым партнёром по команде. Я никогда не был так близок с игроком, с которым играл в баскетбол, как с Юдонисом», — приводит слова Уэйда аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.

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