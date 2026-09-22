Дрэймонд Грин рассказал о новых требованиях Стива Керра на сезон-2026/2027

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, чего главный тренер команды Стив Керр ждёт от него в новом сезоне.

«Стив Керр обсуждал на шоу Тома Толберта, что он хочет видеть от меня в этом сезоне: меньше потерь. На самом деле мы довольно много об этом говорили. Раньше мы были командой, которая много теряла мяч, и это как бы не имело значения из-за уровня таланта и навыков, которые были у нас в команде. Стив всегда говорил нам: «Стеф [Карри] и Дрэймонд будут терять мяч чаще, чем все остальные, и я дам им больше пространства для потерь, чем всем остальным, потому что у них мяч так часто, они создают игру для всех». Вот откуда это идёт. И он сказал: «Вот почему я больше не даю вам поблажку терять мяч чаще, чем все остальные». Понял, тренер. Круто.

Что касается трёхочковых бросков: впервые в моей карьере тренер Керр сказал мне ближе к концу прошлого года: «Я хочу, чтобы ты бросал трёхочковые». И я такой: «О, чёрт». Даже когда я бросал отлично, это было то, чего я никогда не слышал. И теперь, знаете, возможность войти в сезон с таким настроем: «Йоу, я поймал мяч, я открыт, я бросаю». В конечном итоге это поможет моим процентам попаданий, потому что мы не хотим, чтобы было множество разных движений, прежде чем ты выйдешь на бросок, и я смогу больше бросать трёхочковые в ритме», — сказал Грин в видео для своего YouTube-канала.