15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард продлил контракт с «Торонто» на $ 115 млн — инсайдер

Кавай Леонард продлил контракт с «Торонто» на $ 115 млн — инсайдер
Комментарии

35-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кавай Леонард, выступающий на позиции лёгкого форварда, договорился с руководством клуба «Торонто Рэпторс» о продлении контракта на два года на сумму $ 115 млн. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

По информации Чарании, в соглашение также включена опция игрока на сезон-2028/2029. Также отметим, что именно в канадском клубе, согласно имеющимся данным, планирует завершить свою карьеру Кавай.

Таким образом, общий срок контракта Леонарда с «Торонто Рэпторс» составит три года, а общая сумма — $ 165 млн.

Материалы по теме
Стало известно, как Кавай Леонард избежал более жёсткого наказания со стороны НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android