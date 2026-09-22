Кавай Леонард продлил контракт с «Торонто» на $ 115 млн — инсайдер

35-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кавай Леонард, выступающий на позиции лёгкого форварда, договорился с руководством клуба «Торонто Рэпторс» о продлении контракта на два года на сумму $ 115 млн. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

По информации Чарании, в соглашение также включена опция игрока на сезон-2028/2029. Также отметим, что именно в канадском клубе, согласно имеющимся данным, планирует завершить свою карьеру Кавай.

Таким образом, общий срок контракта Леонарда с «Торонто Рэпторс» составит три года, а общая сумма — $ 165 млн.