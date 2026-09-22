Кевин Дюрант — о WNBA: лига процветает, всё остальное — шум

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант высказался о текущем состоянии WNBA, отметив рост лиги и её влияние.

— Вы всегда активно поддерживали женский баскетбол, но мне интересно ваше мнение о нынешнем состоянии WNBA. Сейчас снова звучат различные комментарии, при этом вокруг лиги много разногласий, а один из ваших бывших одноклубников оказался втянут в различные скандальные истории, связанные с лигой. Как вы в целом оцениваете происходящее и как продолжаете поддерживать WNBA?

— Всё это просто шум. Женская НБА процветает. Посмотрите, чего добились эти девушки. Посмотрите, сколько денег они заработали за последние несколько лет. Посмотрите, насколько выросла узнаваемость лиги. У неё есть четыре-пять спортсменок, ставших лицами крупных брендов и представляющих их интересы. У этих девушек есть собственные бренды, они развивают бизнес за пределами баскетбола.

Поэтому вся эта история с политикой, которую сейчас привносят в спорт… Я понимаю посыл, который они пытаются донести, но я человек, которого интересует исключительно чистота спорта, и мне абсолютно плевать на всё это. Меня интересует развитие лиги, её продвижение вперёд — и именно это сейчас и происходит, — сказал Дюрант во время медиадня «Хьюстон Рокетс».