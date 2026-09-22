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Кевин Дюрант ответил тренеру «Хьюстона» насчёт возможного сокращения игрового времени

Кевин Дюрант ответил тренеру «Хьюстона» насчёт возможного сокращения игрового времени
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37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», отреагировал на слова главного тренера клуба Име Удоки насчёт потенциального сокращения игрового времени Дюранта.

«Почему? На площадке я приношу больше пользы. Команда лучше играет, когда я нахожусь на паркете. Если бы решили свои задачи в первых трёх четвертях или ещё раньше по ходу матча, то, может быть, так оно и есть.

Но просто ради того, чтобы урезать мои минуты из-за того, что я старше или потому что я отыграл много минут… Вот для чего я должен тренироваться — чтобы играть вдолгую, 48 минут за вечер. Если игра требует, чтобы я был там, так тому и быть», — приводит слова Дюранта портал Eurohoops.

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