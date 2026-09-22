Макси — о Леброне: он старый-престарый, но при этом один из моих давних друзей

25-летний разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси рассказал о своих отношениях со звёздным форвардом Леброном Джеймсом, который присоединился к команде в межсезонье.

«Не скажу, что я всё знал и просто никому об этом не рассказывал, но у меня было несколько разговоров с Леброном. Я тренируюсь с Леброном рано утром просто потому, что мы хорошо общаемся. Забавно, но он для меня как старший брат, как настоящий ветеран, у которого я могу многому научиться. Поэтому теперь, когда мы стали одноклубниками, ситуация довольно забавная.

Недавно один ребёнок посмотрел на меня и спросил: «Вы с Леброном друзья?» Я задумался, откинулся назад и сказал: «Знаешь, наверное, да, мы друзья. Он старый-престарый, но при этом один из моих давних друзей». Забавно, что теперь мы одноклубники, коллеги, но наши отношения всё равно чем-то напоминают отношения старшего и младшего братьев. Думаю, это будет очень интересная и необычная динамика.

Мы ещё не выходили вместе на площадку, так что посмотрим. Но что касается взаимопонимания за пределами площадки, ребята общаются, получают удовольствие от совместной работы, постоянно поддерживают друг друга и готовы чем-то жертвовать ради команды. Именно об этом мы и говорили. Поэтому когда выйдем на площадку, нам нужно будет воплотить в жизнь всё, о чём мы говорили: быть готовыми жертвовать личными интересами, объединиться и каждый вечер выходить на матч с максимальной отдачей.

Это три вещи, на которых нам действительно нужно сосредоточиться. Будем двигаться день за днём, шаг за шагом. Будут хорошие дни, будут плохие, но в конечном счёте нам всегда нужно двигаться в правильном направлении, чтобы подойти к плей-офф в лучшей форме», — приводит слова Макси издание Clutch Points.