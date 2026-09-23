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Кармело Энтони объяснил, почему сборная США образца 2008 года победила бы «Дрим-тим»

Кармело Энтони объяснил, почему сборная США образца 2008 года победила бы «Дрим-тим»
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони объяснил, почему сборная США образца 2008 года взяла бы верх в матче с «Дрим-тим» из 1992 года.

«Если бы мы [состав сборной США образца 2008 года] играли с командой 1992-го года, наша взяла бы верх. Не хочу говорить, что [с преимуществом] в 50 [очков], но игра будет очень конкурентной, однако мы победим. У нас была молодость. Те парни были избиты. Ларри Бёрд лежал на земле, закинув ногу на пляжное полотенце. Эти ребята наслаждались собой.

Для них это дерьмо не было серьёзным. Оно было серьёзным с точки зрения ставок и всего, что вокруг этого. Но те парни были старыми. Мы бы точно победили ту команду», — приводит слова Энтони портал Yahoo Sports.

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