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Смарт — о Дюранте: теперь могу не переживать о том, чтобы заставить его промахнуться

Смарт — о Дюранте: теперь могу не переживать о том, чтобы заставить его промахнуться
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Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Маркус Смарт высказался о своём переходе в команду 37-летнего звёздного двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевина Дюранта, против которого он долго играл в лиге.

«Теперь я буду находиться по другую сторону, когда он бросает, и мне не придётся самому бросать через него или пытаться остановить его бросок. Ему совершенно неважно, кто перед ним — он всё равно способен забить. К тому же он 206 см, а я — около 191 см ростом.

Он просто бросает прямо надо мной, поэтому теперь я смогу отдавать ему мяч и думать: «О, теперь я действительно могу просто посмотреть на бросок, а не переживать о том, чтобы попытаться заставить его промахнуться». Думаю, именно это будет особенно интересно — просто наблюдать за тем, как он делает то, что у него получается лучше всего», — сказал Смарт во время медиадня «Хьюстон Рокетс».

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