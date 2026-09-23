«Атланта» и «Шарлотт» договорились об обмене с участием трёх баскетболистов — ESPN

«Атланта Хоукс» и «Шарлотт Хорнетс» договорились об обмене, сообщает ESPN. «Атланта» получит форварда Дориана Финни-Смита, а в обратном направлении отправит снайпера Бадди Хилда, защитника Райана Нембарда и денежную компенсацию.

Стоит отметить, что для «Хоукс» это обмен прежде всего на сокращение состава. К началу сезона у команды могло оказаться 16 игроков на стандартных контрактах, поэтому клубу пришлось бы кого-то отчислять. Благодаря сделке «Атланта» сможет сохранить всех баскетболистов с гарантированными соглашениями, а также Мухамеда Гуйе — травмированного бигмена, чей контракт не гарантирован.

При этом «Хоукс» получают возможность оценить Финни-Смита в составе. В течение нескольких сезонов он был надёжным ролевым игроком, способным эффективно защищаться и стабильно бросать из-за дуги, выступая за «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».