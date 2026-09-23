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«Я снова здоров». Защитник «Пармы» Примо рассказал о возвращении после двух лет вне игры

«Я снова здоров». Защитник «Пармы» Примо рассказал о возвращении после двух лет вне игры
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Новоиспечённый защитник пермской «Бетсити Пармы» Джошуа Примо рассказал о своём состоянии после двухлетнего перерыва, вызванного травмами, и поделился ожиданиями от выступления в Единой лиге ВТБ.

«Последние два года я восстанавливался после травм, и из-за этого примерно на два года выпал из игры. Но сейчас я снова здоров и чувствую, что нахожусь в очень хорошем положении: мне 23 года, и впереди у меня ещё много лет на высоком уровне.

А с учётом конкуренции в Лиге ВТБ это отличная возможность показать, на что я способен, помочь команде побеждать и играть перед невероятными болельщиками на трибунах. Так что я особо не переживаю из-за каких-то внешних вещей. Я просто думаю о баскетболе. И если говорить именно о баскетболе, то выступление в Единой лиге для меня действительно имеет большой смысл», — поделился Примо в видео клубного сообщества VK.

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