Умер член олимпийской сборной США по баскетболу Крис Спатола в возрасте 47 лет

Крис Спатола, многолетний комментатор студенческого баскетбола на ESPN, ассистент тренера команды NCAA «Дьюк Блю Девилз» и зять Майка Кшишевски, скоропостижно скончался в возрасте 47 лет, об этом сообщил аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х.

Спатола был ассистентом тренера «Блю Девилз» с 2007 по 2012 год и занимал должность директора по баскетбольным операциям «Дьюка» во время своей работы в Дареме. Спатола также активно работал в тренерском штабе сборной США под руководством Кшишевски, завоевавшей золото на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, а также золото на чемпионате мира 2010-го в Стамбуле.

До тренерской работы с «Блю Девилз» Спатола был игроком стартового состава «Арми Блэк Найтс» с 1998 по 2002 год. После игровой карьеры он служил в армии США в качестве командира батареи и исполнительного офицера в течение пяти лет.