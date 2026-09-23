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«Уровень просядет». Игрок НБА предупредил о «провале» профессионального спорта из-за GTA 6

«Уровень просядет». Игрок НБА предупредил о «провале» профессионального спорта из-за GTA 6
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Центровой команды НБА «Хьюстон Рокетс» Стивен Адамс заявил, что из-за выхода GTA 6 19 ноября 2026-го упадёт результативность в профессиональном спорте.

«Я скажу вот что: вам, ребята, стоит ожидать ноября. Результативность по всей лиге, по всем лигам — из-за выхода GTA упадёт. Так что наблюдайте за НФЛ, за всеми лигами и смотрите, как они рушатся, братан. Именно за ноябрь результативность упадёт. Уровень просядет.

Хотя потом, конечно, должна вернуться наверх. Большинство парней справятся. Надеюсь, они доведут игру до конца. И тренерская работа, кстати, тоже просядет. Скаутов ожидает ужасная работа, братан, именно за ноябрь», — приводит слова Адамса Hoop Central в социальной сети Х.

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