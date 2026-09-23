«Полностью в него верю». Эксперт из США оценил Егора Дёмина перед вторым сезоном в НБА

Известный североамериканский баскетбольный обозреватель и блогер Кенни Бичем высказался об уровне игры 20-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в преддверии сезона-2026/2027 НБА.

«Да, если честно, полностью в него верю. Я пересмотрел очень много его матчей — именно вживую, по ходу сезона. Раньше не так часто смотрел «Бруклин». У меня были другие приоритеты. Если одновременно шли две игры — допустим, «Нетс» с кем-то и «Лейкерс» с командой с другого побережья, — я обычно выбирал второй матч.

Но этим летом мне ужасно не хватало НБА, не хватало баскетбола, поэтому я пересмотрел очень много матчей Егора Дёмина. И теперь я в него полностью верю. В Летней лиге он тоже выглядел великолепно. А ведь именно этого и ждёшь от игрока второго года: что он выйдет на площадку и будет выглядеть так, будто ему там вообще не место — настолько уверенно. И у Егора таких моментов было немало. Я, если честно, не ожидал, что он окажется настолько хорош в трёхочковых. Но в итоге он действительно здорово бросал из-за дуги. Уже в своём дебютном сезоне он показывал отличный пас и прекрасное видение площадки.

Мне кажется, главный вопрос для него сейчас — проходы под кольцо и завершение атак в «краске». Габариты у него для этого есть. Возможно, пока не хватает резкости и скорости, чтобы стабильно проходить первого защитника, но всё остальное для этого у него имеется», — заявил Бичем на своём YouTube-канале.