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Центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев сравнил российский и зарубежный баскетбол

Центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев сравнил российский и зарубежный баскетбол
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24-летний российский центровой Кирилл Елатонцев, выступающий за команду Единой лиги ВТБ ЦСКА, сравнил российский и зарубежный баскетбол.

— Правда ли то, что за рубежом в баскетболе большой упор делается именно на индивидуальные действия каждого игрока, а в российском всё-таки на командную игру? Какой подход вам ближе?
— Я бы сказал, что да, отчасти это правда, но не везде. Это во многом зависит от тренера, потому что один тренер может видеть игру своей команды через индивидуальные действия, а другой предпочитает командные. Но то, что там это немного больше преобладает, чем здесь, это правда, — приводит слова Елатонцева портал Sporta.ru.

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