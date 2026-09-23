«Мы всегда подходим к сезону с победными мыслями». Жбанов — о неудачах «Зенита»

28-летний российский форвард Георгий Жбанов, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», высказался о большом количестве поражений санкт-петербургского клуба в предсезонных матчах.

«Всегда подходим к сезону с победными мыслями. Да, сейчас тяжело об этом говорить, потому что мы проиграли много матчей в предсезонке. Зато у нас появилась пища для размышлений. Поработаем над ошибками, надеюсь, в сезоне нам уже будет легче», — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

В Суперкубке Единой лиги — 2026, который прошёл в минувшие выходные, санкт-петербургский коллектив занял последнее шестое место, не одержав ни одной победы.