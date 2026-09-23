Самый молодой игрок в истории Единой лиги ответил, за счёт чего попал в большой спорт

Лёгкий форвард Егор Амосов рассказал, что помогло ему в 15 лет стать самым молодым игроком в истории Единой лиги ВТБ. Спортсмен отметил роль Сергея Базаревича и системы «Самары».

— Как думаешь, благодаря чему удалось так рано пробиться в большой спорт? В 15 ты стал самым молодым игроком в истории Единой лиги.

— Отчасти это, возможно, везение, потому что на тот момент к нам пришёл очень хороший тренер — Сергей Базаревич. Он заметил меня, позвал потренироваться с основной командой. Увидел, что у меня есть задатки, пригласил и дальше работать с ними, чтобы я смотрел на игроков высшего уровня и прогрессировал.

Ну и, конечно, помогло то, что в клубе была выстроена именно такая система — игроков из молодёжки или ДЮБЛа часто звали во взрослые команды, — сказал Амосов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом Егором Амосовым на «Чемпионате».

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