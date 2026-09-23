Егор Амосов: сразу был нацелен на переезд в США

Лёгкий форвард Егор Амосов рассказал о решении продолжить карьеру в студенческом баскетболе США. По словам баскетболиста, после сезона в системе мадридского «Реала» ему хотелось попробовать себя в другой баскетбольной среде и конкурировать с игроками своего возраста.

— В этом году ты перешёл в NCAA. Ты не рассматривал вариант остаться в «Реале» или хотя бы в Европе? Или ты изначально был нацелен на переезд в США?

— Думаю, я был изначально нацелен на переезд. В Испании я мог оставаться только в первой команде, и было понимание, что там я сильно много играть не буду. Конечно, там тренируют на хорошем уровне — это понятно. Но мне хотелось увидеть и другой баскетбол, посмотреть, как буду конкурировать с ребятами, которые ненамного старше меня, но также горят делом и тренируются каждый день, чтобы стать лучше. Поэтому, наверное, я сразу был нацелен на переезд в США, — сказал Амосов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом Егором Амосовым на «Чемпионате».

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