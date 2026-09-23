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Егор Амосов — о «Реале»: боссы принципиально общались на испанском

Егор Амосов — о «Реале»: боссы принципиально общались на испанском
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Лёгкий форвард Егор Амосов вспомнил пребывание в системе мадридского «Реала». По словам баскетболиста, руководители клуба принципиально общались с ним на испанском, чтобы он быстрее осваивал язык. В испанском коллективе Егор провёл сезон-2025/2026, после чего перешёл в университет Коннектикута в NCAA.

— Получается, ты немного заговорил по-испански? Или весь год как мог тянул на английском?
— У нас каждую неделю были два обязательных урока испанского. На базовом уровне я понимаю всё, что говорят во время тренировок, знаю простые вещи: как заказать или попросить еду во время обеда.

Понимал, когда наши боссы о чём-то спрашивали — они принципиально общались на испанском, чтобы я как-то развивал язык, — сказал Амосов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом Егором Амосовым на «Чемпионате».
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