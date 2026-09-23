Егор Амосов рассказал, как пропускал тренировки из-за школы

18-летний лёгкий форвард Егор Амосов рассказал, как совмещал выступления за «Самару» в Единой лиге ВТБ с учёбой в школе. Баскетболист признался, что в сезоне-2024/2025 ему иногда приходилось пропускать тренировки из-за подготовки к ЕГЭ.

— Уже в 16 лет проводил полноценный сезон-2024/2025. Каково было выступать за взрослую команду в таком юном возрасте? Дражен Анзулович отмечал, что иногда тебе приходилось пропускать тренировки, потому что нужно было в школу.

— Насчёт школы — это правда. Это как раз был год, когда я сдавал ЕГЭ. Тренировки иногда приходилось пропускать, потому что образование тоже важно. Что касается игры, до этого я очень долго занимался со взрослыми, подключался к их игровым тренировкам.

Сначала просто смотрел, как парни играют, как принимают решения, а потом начал выходить на площадку сам. Иногда в товарищеских матчах получалось сыграть. И накопленный опыт позволил мне уже тогда плюс-минус конкурировать с игроками из Лиги ВТБ, — сказал Амосов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом Егором Амосовым на «Чемпионате».

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