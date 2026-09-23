Егор Амосов рассказал, чем отличается подготовка молодых игроков в Испании и России

Лёгкий форвард Егор Амосов сравнил подготовку молодых баскетболистов в России и Испании. По словам игрока, в «Самаре» ему уделяли много индивидуального внимания, тогда как в Испании делали акцент на дисциплине и одинаковых требованиях ко всем. Амосов провёл сезон-2025/2026 в системе «Реала», после чего перешёл в университет Коннектикута в NCAA.

— В целом как подготовка молодых спортсменов в Испании отличается от того, через что ты прошёл в России?

— Сложно сказать, потому что ко мне было разное отношение в Самаре и в Испании. В «Самаре» меня воспринимали как отдельного игрока, поэтому очень много помогали: давали много индивидуальных тренировок и постоянно во всём подсказывали. А в Испании к каждому одинаковый подход, потому что каждый обязан работать. Это утренние тренировки перед школой в шесть утра, бросковые сессии перед общими занятиями. Там делают упор именно на такую дисциплину, — сказал Амосов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом Егором Амосовым на «Чемпионате».

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