Егор Амосов — об игре за основу «Реала»: взглянул на баскетбол с другой стороны

Лёгкий форвард Егор Амосов высказался о работе с основной командой мадридского «Реала». Спортсмен признался, что благодаря тренировкам с игроками высокого уровня смог по-новому взглянуть на баскетбол и много наблюдал за тем, как они принимают решения на площадке. В системе испанского коллектива Егор провёл сезон-2025/2026, после чего перешёл в университет Коннектикута в NCAA.

— Как ты уже упоминал, ты работал и с основной командой «Реала». Узнал или научился чему-то новому для себя?

— Я просто взглянул на баскетбол с другой стороны. Потому что игроки, которые в прошлом году были в «Реале», были намного более высокого уровня, чем я. Это и Факундо Кампаццо, и Марио Хезонья, который в этом году уезжает в НБА. Это баскетболисты очень высокого класса, у которых понимание игры пока что намного выше моего. Поэтому я просто смотрел, как люди играют, как принимают решения, — сказал Амосов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом Егором Амосовым на «Чемпионате».

Главные новости дня: