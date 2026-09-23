Кирилл Елатонцев рассказал, почему выбрал ЦСКА после предложений других клубов

24-летний российский центровой Кирилл Елатонцев, выступающий за команду Единой лиги ВТБ ЦСКА, объяснил, почему в межсезонье решил присоединиться к армейцам.

— Какие ещё клубы после «Оклахомы» обращались к вам с предложениями? Почему в итоге вы выбрали ЦСКА? Как видите своё дальнейшее развитие в клубе?

— Были предложения от нескольких клубов, но я бы не сказал, что они были серьёзные и доходило до переговоров. А ЦСКА быстро нашёл контакт и начал уже конкретно вести переговоры о контракте. Надеюсь, что хорошо вольюсь в команду, будем побеждать в каждой следующей игре и во всех турнирах, в которых участвуем.

Думаю, что это главная цель этого клуба, этой команды и, естественно, моя теперь, — приводит слова Елатонцева портал Sporta.ru.