«Полностью отличается». Амосов — о разнице между американским и европейским баскетболом

Лёгкий форвард Егор Амосов сравнил американский и европейский баскетбол. Россиянин рассказал, что в США ему пришлось перестраиваться из-за более высокой скорости, количества контакта и необходимости быстрее принимать решения.

— Говоря об адаптации, американский баскетбол в целом заметно отличается от европейского. Было ли тяжело перестроиться? Уже можешь сказать, какой стиль тебе импонирует больше?

— Сам тренировочный процесс проходит совсем в другом формате — мы постоянно в движении, всё время что-то делаем. При этом здесь очень хорошая, сильная энергетика: на тренировках каждый друг друга поддерживает, подсказывает. Поэтому и баскетбол, как по мне, полностью отличается. Как минимум из-за того, что здесь намного больше контакта, больше скорости, и надо принимать решения на другом уровне. В защите стало намного сложнее, потому что парни уже не первый год играют и, можно сказать, уже привыкли к такому стилю. Мне — особенно после летнего отдыха — пришлось серьёзно перестраиваться. Ещё и джетлаг повлиял, так как большой разброс во времени. Первые две недели я приходил в себя, привыкал к тому, что нахожусь на другом континенте, — сказал Амосов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом Егором Амосовым на «Чемпионате».