Егор Амосов ответил, кто из основы «Реала» впечатлил его больше всего

Лёгкий форвард Егор Амосов рассказал, кто из игроков основной команды мадридского «Реала» больше всего впечатлил его во время совместной работы. Баскетболист выделил Факундо Кампаццо, отметив его видение игры и качество передач.

— Кто из основы «Реала» больше всего впечатлил в ходе совместной работы? И как игрок, и как личность.

— Факу Кампаццо. Впечатлил своим видением игры, тем, как он отдавал и принимал передачи, качеством этих передач, бросков и всего остального.

— Как сам оцениваешь своё выступление в «Реале» за этот год? Лучше, чем ты предполагал, или примерно так же?

— Даже не знаю. Получилось хорошо, можно так сказать. Выиграли два из трёх чемпионатов, удалось дебютировать за основную команду и показать хороший уровень. Так что думаю, всё прошло неплохо, — сказал Амосов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом Егором Амосовым на «Чемпионате».