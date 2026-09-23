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Егор Амосов ответил, кто из основы «Реала» впечатлил его больше всего

Егор Амосов ответил, кто из основы «Реала» впечатлил его больше всего
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Лёгкий форвард Егор Амосов рассказал, кто из игроков основной команды мадридского «Реала» больше всего впечатлил его во время совместной работы. Баскетболист выделил Факундо Кампаццо, отметив его видение игры и качество передач.

— Кто из основы «Реала» больше всего впечатлил в ходе совместной работы? И как игрок, и как личность.
— Факу Кампаццо. Впечатлил своим видением игры, тем, как он отдавал и принимал передачи, качеством этих передач, бросков и всего остального.

— Как сам оцениваешь своё выступление в «Реале» за этот год? Лучше, чем ты предполагал, или примерно так же?
— Даже не знаю. Получилось хорошо, можно так сказать. Выиграли два из трёх чемпионатов, удалось дебютировать за основную команду и показать хороший уровень. Так что думаю, всё прошло неплохо, — сказал Амосов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом Егором Амосовым на «Чемпионате».
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