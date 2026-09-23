Богданович объяснил, почему выбрал 31-й номер в «Хьюстон Рокетс»

34-летний сербский защитник Богдан Богданович, перешедший в команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс», объяснил выбор 31-го номера в техасской команде.

«Я видел, что у Клинта [Капелы] 30-й номер, поэтому я выбрал 31-й. Связываю это со своей карьерой в «Атланте Хоукс», где у меня был 13-й номер, и я хотел переключиться на что-то новое, но сохранить при этом свой любимый 13-й номер», — приводит слова Богдановича пресс-служба НБА.

Богдан Богданович перешёл в «Хьюстон» в июле 2026-го на правах свободного агента. Сезон-2025/2026 сербский защитник провёл в «Лос-Анджелес Клипперс».