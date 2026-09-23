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Егор Амосов — о переезде в американскую провинцию: жизнь здесь только начинается

Егор Амосов — о переезде в американскую провинцию: жизнь здесь только начинается
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Лёгкий форвард Егор Амосов рассказал о жизни в Сторсе, небольшом университетском городке в штате Коннектикут, где расположен главный кампус UConn.

— Главный кампус UConn находится в небольшом городке Сторс — насколько понимаю, ты проживаешь там. Как тебе место именно с точки зрения жизни? Не скучно?
— Это маленький городок, и жизнь здесь только начинается — в последние три-четыре дня студенты съезжаются, заполняют улицы. Раньше встретить хотя бы пару человек было уже приятно, а сейчас народу столько, что можно с ума сойти. Скучно не бывает, потому что время постоянно чем-то занято: либо учёбой, либо тренировками. Домой приходишь, потом идёшь с друзьями прогуляться, плюс у нас постоянно были какие-то командные мероприятия — что-то вроде тимбилдинга. Да и у нас недалеко два больших города — Бостон с Нью-Йорком. Несложно съездить туда на выходные, — сказал Амосов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом Егором Амосовым на «Чемпионате».
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