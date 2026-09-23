«Петербург — второй дом». Алекс Пойтресс — о продлении контракта с «Зенитом»

Капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Алекс Пойтресс высказался о продлении контракта с клубом.

— Как вы себя чувствуете после травмы?

— Чувствую себя хорошо. В прошлом году я получил серьёзную травму, что не редкость в баскетболе, и считаю это подтверждением того, как тяжело я работал. И ещё одной проверкой себя: преодолеть сложность и играть на высоком уровне.

— Летом вы продлили контракт с клубом, было ли это решение сложным?

— В первую очередь, это было обоюдное решение. Я здесь, это мой пятый год в «Зените». Клуб действительно хотел, чтобы я остался, и для меня это многое значит. Очень ценно, когда ты находишься в такой организации, где тебя действительно хотят видеть. В таком случае вопроса с уходом просто не должно стоять, поэтому, конечно, я здесь. Для меня это 11-й год профессионального баскетбола, восьмой за пределами США и пятый в «Зените». Петербург для меня — это второй дом. Я действительно очень ценю отношение ко мне, — приводит слова Пойтресса «Радио «Зенит».